Не упущен ли момент для урегулирования украинского конфликта? А может, ему еще не довелось случиться? Так или иначе раз за разом, до и после попыток разрешить ситуацию запускается один и тот же алгоритм: Киев пробует нивелировать всякий успех переговоров, старается побудить союзников усилить давление на Россию и как можно дальше уйти в противоположную требованиям Москвы к урегулированию конфликта сторону.

16 мая прошли первые за три года переговоры России и Украины. Отличительным в них можно назвать поползновения Евросоюза помешать встрече при противодействии этому США. Они настояли на Стамбуле. И продолжают это делать, однако все менее напористо. В информационной и экспертной американской среде стали говорить о выходе этим летом Дональда Трампа из переговорного процесса с вероятной формулировкой "пусть они сами разбираются раз не хотят, это проблема не наша, а Европы". И определенный дедлайн удивительным образом совпадает с окончанием срока действия контрактов на военные поставки Киеву, заключенные еще при Байдене. То есть эксперты указывают на тот момент, когда перед Вашингтоном встанет вопрос, что делать дальше? Нужно ли продлевать контракты и заключать новые?

Дилемма для Штатов становится все насущнее с постоянными попытками стран ЕС не дать остыть украинскому конфликту. Явное недовольство этим выказывают и в Москве. В частности, 30 мая по запросу российской стороны пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Темой обсуждения станет угроза миру, исходящая от Евросоюза в его попытках помешать разрешению украинского конфликта. О негодовании Москвы также свидетельствует ужесточившаяся риторика. Это стало заметно на фоне встречи Зеленского с Мерцем в Германии. Берлин принял решение финансировать производство дальнобойного вооружения в Украине. Несмотря на то что западное оружие давно применяется ВСУ, Москва фактически первой из союзников Киева объявила Германию прямым участником конфликта. К слову, итоги встречи Зеленского и Мерца лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" назвала "показателем нежелания мира", а главное "закреплением конфликта". Ведь с подачи Берлина Украина заимеет оружие большой дальности, которое не призвано улучшить положение дел ВСУ на фронте, а имеет целью эскалировать конфликт посредством перманентной угрозы удара вглубь России.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Рады Украины:

Оружие достаточно серьезное, потому что оно точное. Это до 500 километров. И точное. Безусловно, тот же Шольц открыл нам тайну, что использовать его без немецких специалистов невозможно. И Дмитрий Анатольевич сказал, ребята, вы же тогда должны прямо сказать, что вы участвуете в войне. Потому что передать все это без специалистов - это металлолом. Но здесь они начали такую, знаете, интересную игру, что, дескать, пускай Украина сама производит вот эти дальнобойные ракеты. Какие, я не понимаю пока, даже называют дальность до 2,5 тыс. километров, мы будем помогать финансово, понятно, и технологически.

К тому же Киев намерен истребовать у западных партнеров до конца этого года 30 млрд долларов для развития собственного ВПК. Зеленский хочет получить эту сумму из замороженных российских активов. Как заявили в Киеве, "они еще не начинали работать в полную силу". В связи с этим надеются, что выделенные средства позволят значительно нарастить оснащение ВСУ. И возникает вопрос: требуют не просто вооружение, которое можно как получить, так и отдать, а требуют создания новых заводов ВПК, которые автоматически становятся препятствием на пути разрешения конфликта, поскольку одно из требований России - демилитаризация Украины. А заводы как вооружение так просто не вывезешь из страны. И это лишь часть того, что препятствует успешному проведению нового раунда переговоров России и Украины. Еще пример: Москва не станет менять состав своей делегации. Ее главу - Мединского - Киев, верно предположим, опасается. В связи с этим в адрес помощника российского президента и его семьи стали сыпаться угрозы расправы со стороны украинских радикалов. Они заявили, что знают, где живет политик и его близкие. Личные данные Мединского, его жены, детей, отца и сестры были также внесены на сайт "Миротворец". Это явное свидетельство, что Украина не имеет сильной переговорной линии и стратегии. И скрыть это Киев пробует заодно высказываниями в адрес России, в которых обвиняет ее саму в отсутствии позиции, мол, Украина не видела еще меморандум, не знает, чего хочет Москва. Но это не более чем лукавство, поскольку российские высокопоставленные лица не раз заявляли о конкретных условиях разрешения украинского конфликта.

Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России: