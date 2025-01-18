Киловатты живого звука, световое шоу - праздник "Марафон единства" феерично прошел в Гродно

Марафон единства продолжает свою высокую миссию. Город, где рождаются легенды, сегодня записывал истинные истории единения. Гродно достойно принял эстафету "Марафона единства". "Марафон" - это мы, белорусы, сильные честные, трудолюбивые и единые. А еще талантливые и яркие, настоящие звезды не только на большой сцене, но и в каждом доме, в каждой семье. Город точно не забудет этот праздник. Праздник единения.

Шаг за шагом к единению белорусского народа. Твердо и уверенно этот самый шаг держит "Марафон единства". Мы в Гродно, только посмотрите, как и без того прекрасный город подготовился к празднику. Это шедевр!

А теперь стартуем. Самые яркие кадры, самые важные интервью и площадки "Марафона" в Гродно мы собрали в один сюжет.

О "Марафоне" здесь знает каждый. Гродно буквально живет масштабным и таким нужным для каждого белоруса праздником. Не только на прекрасных украшенных улицах, но и под сводами учреждений разного профиля. Участниками марафона единства стали студенты. Они узнали о том, что во взрослой жизни важно научиться делать выбор.

Почувствовали его атмосферу и на крупнейших предприятиях города. Музыкальные, танцевальные подарки инженеры, строители, механики, наладчики и операторы вспомнят с улыбкой еще не раз.

"Марафон" не только объединил, но и оставил после себя след в сердцах гродненцев с автографом на шикарных городских фасадах.

О единстве и ценностях нашего народа говорили много, вдумчиво и осознанно. Для прохожих важная встреча с известными белорусами стала неожиданной, но точно не оставила равнодушной.

Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто":

"У нас спокойные улицы, у нас легко можно ходить ночью. Я отец троих детей, никогда не беспокоюсь, если их нет какое-то время дома. Они гуляют на улице и даже в зимнее время, когда рано темнеет, переживать не за что".

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

"Когда я попала в космос с высоты 400 километров от Земли, я увидела нашу прекрасную планету, она невероятно красивая. И ты понимаешь, насколько ценен наш мир. И нам нужно любить, оберегать и сохранять то, что мы имеем".

Фееричная кульминация - концерт "Время выбрало нас". А белорусы выбрали сцену, с которой говорили искреннее и от души. Ведь именно единство поможет сохранить нашу страну.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Есть одно, что нас объединяет и делает нас сильными. Мы все хотим жить в сильной, счастливой и благополучной стране. И гордиться такой страной. Такую Беларусь можно построить только сообща, только упорным трудом каждого на своем месте".

Киловатты живого звука, световое шоу и песни в исполнении белорусских артистов. Праздник состоялся, здесь уже трудно передать атмосферу словом, лучше смотреть и слушать.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: