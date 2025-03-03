Киреев: Встреча Зеленского и Трампа вызвала раскол в ЕС

"Встреча Зеленского с Трампом, а особенно их конфликт, стали очень большим вызовом для европейских элит. Они осознали, что раскол с Соединенными Штатами, по крайней мере по вопросу Украины, носит достаточно фундаментальный и острый характер. И европейцы рискуют остаться наедине с Россией в этом конфликте. Что произойдет в этом случае? В этом случае окажется, что Европа, во-первых, будет нести несоразмерную экономическую нагрузку. А во-вторых, Европа стоит перед риском втягивания в прямой конфликт с Россией".