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Киреев: Встреча Зеленского и Трампа вызвала раскол в ЕС
Встреча Зеленского и Трампа вызвала раскол среди европейских элит по вопросу их роли в украинском конфликте.
Такое мнение высказал российский политолог. Владимир Киреев считает, что дальнейшее участие ЕС в украинском кризисе без поддержки США рискует обернуться для объединения серьезными финансовыми и политическими потрясениями.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Встреча Зеленского с Трампом, а особенно их конфликт, стали очень большим вызовом для европейских элит. Они осознали, что раскол с Соединенными Штатами, по крайней мере по вопросу Украины, носит достаточно фундаментальный и острый характер. И европейцы рискуют остаться наедине с Россией в этом конфликте. Что произойдет в этом случае? В этом случае окажется, что Европа, во-первых, будет нести несоразмерную экономическую нагрузку. А во-вторых, Европа стоит перед риском втягивания в прямой конфликт с Россией".
По мнению политолога, европейцы понимают, что Европа без США серьезным военным противником для России не является. Они подвергают себя риску втягивания в прямой конфликт. Также они понимают, что отношения между Соединенными Штатами и Европой стремительно ухудшаются.