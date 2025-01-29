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Киреев: Выборы подтвердили - белорусы привержены курсу, выбранному в 1994-м

Беларусь развивается на основе интересов народа, своих традиций и своей истории. Страна сплочена, и это помогает сохранить самую большую ценность - суверенитет. Такое мнение выразил российский политолог Владимир Киреев.

Владимир Киреев:

"В обществе снова существует консенсус относительно основных приоритетов государственной внутренней, внешней политики, курса на социальную справедливость - это один из ключевых аспектов современного белорусского общества. И под давлением внешних вызовов еще раз происходит поддержка курса на независимость, на самостоятельность, на защиту интересов граждан Беларуси".

"Это является таким плебисцитом, который еще раз подтверждает - взятый в 1994 году, правильный, - отметил политолог. - И выборы являются уже подтверждением того, что общество привержено этому курсу".

выборы 2025