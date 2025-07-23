Китай выделит 2 млн долларов на закупку средств для тушения лесных пожаров в Беларуси

Впервые в истории белорусско-китайских отношений партнеры развивают сотрудничество в сфере противостояния природным стихиям. Страны сегодня запустили проект по укреплению материально-технической базы белорусских лесхозов.

Китай выделил финансовую помощь в 2 млн долларов на закупку техники для тушения пожаров.

Даже нынешнее мокрое лето не спасает от лесных пожаров. Благо следит за обстановкой в белорусских лесах автоматика - порядка 400 камер видят любые задымления. Но обнаружить пожар - еще полдела. Куда сложнее его потушить.

В помощь нашим пожарным и современная техника. Парк машин и других средств тушения требует обновления. Но в нынешнем году сделать это будет проще: китайский грант на 2 млн долларов позволит усилить матчасть на Брестчине и Гомельщине. Это традиционно самые горячие регионы во всех смыслах.

Средства выделяет Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг китайского правительства. Он призван решать задачи устойчивого развития - как то продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, зеленого или цифрового развития. Словом, продвигать актуальную для всех повестку. В истории суверенной Беларуси это первый проект с Китаем в области лесного хозяйства. Он продолжает генеральную линию на развитие нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.