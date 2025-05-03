Китайская авиакомпания Air China будет чаще летать в Минск

Рейсов из Минска в Китай станет больше. Крупный китайский авиаперевозчик планирует увеличить частоту полетов из Пекина, добавив еще один рейс через Сиань в белорусскую столицу по вторникам.

Стоит отметить, что это направление востребовано. Цифры в подтверждение - за 2024 год рейсами из Беларуси в Китай воспользовались свыше 33 тыс. пассажиров. Это на 64 % больше, чем годом ранее. Заметно прибавил трансферный пассажиропоток в 2 раза в 2024 году, относительно 2023-го.