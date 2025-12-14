Клецки с душами, тертюха: оценить вкус белорусских блюд можно в месяц гастрономического туризма

Ирина Шилай, редактор РУП "Белкартография": "Мы можем увидеть, что клецки с душами характерны для Витебщины. Изначально клецки готовились из мучного теста. И только в XIX веке они стали крупнее, стали готовиться из картошки. И что же такое души? Души - это маленькая начинка в виде маленького кусочка сала. И очень интересное для меня блюдо - это тертюха. Когда мы готовили карту, некоторые блюда были особенно интересны для нас, как в названии, так и по составу. И в результате некоторые блюда мы готовили сами. Вот тертюха - это одно из тех блюд, которые мне захотелось попробовать и было интересно, что же ели наши предки".