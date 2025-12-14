3.72 BYN
Клецки с душами, тертюха: оценить вкус белорусских блюд можно в месяц гастрономического туризма
В месяц гастрономического туризма Беларусь демонстрирует свои самые аппетитные стороны: в регионах проводят дегустации, предлагают около сотни "вкусных" туров и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.
В эти выходные в Минске организованы презентации фермерской экопродукции. Кроме того, отправиться в гастрономическую экспедицию по стране теперь можно с помощью карты "Кулинарное наследие Беларуси", которая представлена в интернет-магазине "Белкартографии" и сети "Белкнига".
Ирина Шилай, редактор РУП "Белкартография": "Мы можем увидеть, что клецки с душами характерны для Витебщины. Изначально клецки готовились из мучного теста. И только в XIX веке они стали крупнее, стали готовиться из картошки. И что же такое души? Души - это маленькая начинка в виде маленького кусочка сала. И очень интересное для меня блюдо - это тертюха. Когда мы готовили карту, некоторые блюда были особенно интересны для нас, как в названии, так и по составу. И в результате некоторые блюда мы готовили сами. Вот тертюха - это одно из тех блюд, которые мне захотелось попробовать и было интересно, что же ели наши предки".
