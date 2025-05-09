Климов: Белорусы - мужественная нация, внесшая огромный вклад в победу в ВОВ

Несмотря ни на что, белорусский народ не озлобился после Великой Отечественной войны. Белорусы остались добрыми, отзывчивыми людьми. Но почему все же отстаиваем свою позицию и вспоминаем те страшные события. На такой вопрос ответил прокурор Брестской области, государственный советник юстиции 3 класса Виктор Климов.

"В наше непростое время это очень важно. Важно сохранить историческую память и правду о войне. И наши люди, несмотря на их толерантность и доброту, - мужественные люди. Белорусы - мужественная нация, которая внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - отметил Виктор Климов.