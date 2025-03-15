3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Клишевич: Беларусь на практике реализовала идеи социальной справедливости
Беларусь на практике реализовала идеи социальной справедливости. Не многим государствам в мире это удалось. Об этом в эфире "Первого информационного" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Социальные приоритеты в стране остаются неизменными. Это одна из базовых основ, заложенных в Конституцию Беларуси.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Народ осуществляет власть в нашей стране через избрание парламента, через избрание местных органов власти, в том числе и Всебелорусское народное собрание. Это такое ноу-хау нашей Конституции, и для всего мира это новинка. Этот орган тоже избирают люди через общественные объединения и таким образом влияют на принятие важнейших решений по управлению нашим государством".
"Конечно же, это верховенство права и законы для всех, - добавил парламентарий. - Мы знаем, что нет исключений, все равны сегодня перед законом, вне зависимости от статуса и количества денег в кошельке. И самое главное, что это не просто записано в Конституции, это на практике реализуется".