Клишевич: Беларусь на практике реализовала идеи социальной справедливости

Беларусь на практике реализовала идеи социальной справедливости. Не многим государствам в мире это удалось. Об этом в эфире "Первого информационного" заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Социальные приоритеты в стране остаются неизменными. Это одна из базовых основ, заложенных в Конституцию Беларуси.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Народ осуществляет власть в нашей стране через избрание парламента, через избрание местных органов власти, в том числе и Всебелорусское народное собрание. Это такое ноу-хау нашей Конституции, и для всего мира это новинка. Этот орган тоже избирают люди через общественные объединения и таким образом влияют на принятие важнейших решений по управлению нашим государством".