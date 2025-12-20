3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Клишевич: Беларусь взращивает покупателей нашей техники и продукции в странах Африки
Международная политика справедливости принесет свои положительные плоды в развитии нашей экономики. Таким мнением поделился делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
Парламентарий отметил, что на Всебелорусском народном собрании речь шла и о наиболее перспективных рынках для белорусского экспорта. "Президент подробно рассказывал о том, куда мы стремимся, где какие сложности. В первую очередь сегодня только начал открываться путь активного развития в сфере торговли со странами Африки. Причем уникальный случай - мы помогаем этим государствам обеспечить продовольственную безопасность, технологии помогают расширять их производственно-добывающий сектор. Это, естественно, увеличивает платежеспособность этих государств. Когда увеличивается платежеспособность, увеличиваются возможности нашего экспорта в эти государства, - пояснил депутат.
Сергей Клишевич:
"По сути дела, мы взращиваем покупателей белорусской техники, нашей продукции в странах Африки. Уникальная технология: мы позитивно влияем на развитие этих стран, а эти страны помогают нам, покупая нашу продукцию. Вот смысл нашей международной политики – взаимоуважение и взаимовыгодность".
Поэтому, считает он, к такой политике тянутся многие африканские лидеры. "Она им импонирует на фоне политики Запада, задача которой - вытянуть все ресурсы, все соки, высосать оттуда, использовать эти государства и общества и оставить их на произвол судьбы. Вот, что нас отличает от них. И эта международная политика справедливости, я уверен, принесет свои положительные плоды в развитии нашей экономики", - заключил депутат.