Клишевич: Беларусь взращивает покупателей нашей техники и продукции в странах Африки

Международная политика справедливости принесет свои положительные плоды в развитии нашей экономики. Таким мнением поделился делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Парламентарий отметил, что на Всебелорусском народном собрании речь шла и о наиболее перспективных рынках для белорусского экспорта. "Президент подробно рассказывал о том, куда мы стремимся, где какие сложности. В первую очередь сегодня только начал открываться путь активного развития в сфере торговли со странами Африки. Причем уникальный случай - мы помогаем этим государствам обеспечить продовольственную безопасность, технологии помогают расширять их производственно-добывающий сектор. Это, естественно, увеличивает платежеспособность этих государств. Когда увеличивается платежеспособность, увеличиваются возможности нашего экспорта в эти государства, - пояснил депутат.

Сергей Клишевич:

"По сути дела, мы взращиваем покупателей белорусской техники, нашей продукции в странах Африки. Уникальная технология: мы позитивно влияем на развитие этих стран, а эти страны помогают нам, покупая нашу продукцию. Вот смысл нашей международной политики – взаимоуважение и взаимовыгодность".