Ключевые положения Программы социально-экономического развития обсуждают на разных уровнях

Продолжается широкое обсуждение проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. 28 ноября к активной дискуссии подключились делегаты ВНС от Минска.

Над документом работали долго и кропотливо. Сейчас - финальная стадия, когда важно услышать мнение каждого. Ключевая концепция нового пятилетия - сформировать самодостаточное и конкурентоспособное государство, в центре внимания которого - человек. Обозначены 7 важнейших приоритетов: от демографической безопасности и сильных регионов до укрепления обороноспособности. И все это о качестве жизни белорусов.

Иван Вежновец, первый замминистра экономики Беларуси: "При формировании проекта пятилетки мы использовали наши стратегические документы на долгосрочную перспективу. Это Национальная стратегия устойчивого развития, Концепция национальной безопасности. Также были проведены масштабные социологические исследования Академии наук, Института стратегических исследований. Мы посмотрели те ожидания, которые имеются у населения от государства, и их включили в приоритеты пятилетки. Нашу программу мы ориентируем в первую очередь на внутренние ресурсы, потому что никто, кроме нас самих, не сможет создать государство для наших граждан".

Александр Давыдовский, секретарь ЦК БРСМ: "Мы понимаем, что если все будет успешно реализовано, то в будущем Республика Беларусь сделает качественный шаг вперед, потому что у нас еще и пятилетка качества. Это и качественное образование, и повышение демографии нашей страны, и создание новых каких-то туристических объектов, и возможность внедрить новые инновационные подходы технологические, технические в наше производство, в наше предприятие".

Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко: "Если говорить об образовании, безусловно, мне бы очень хотелось, и на это нацелена Программа социально-экономического развития, чтобы образование, особенно профессионально-техническое, среднее, специальное, было бы практико-ориентированным. Поскольку этот подход в обучении дает гораздо большие результаты, понятие и мотивацию обучающихся в том, что выбранная профессия им очень необходима, что она очень важна для нашей экономики".