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Ключи от квартир получили военнослужащие Могилевского гарнизона
Строительство жилья - государственный приоритет. Он призван повысить уровень комфорта, в том числе в новых микрорайонах. А еще это забота о молодых семьях.
10 февраля в Могилеве ключи от арендных квартир вручены военнослужащим Могилевского гарнизона. Торжественное собрание по этому поводу подарило немало приятных эмоций новоселам. К слову, за год таким образом улучшили свои жилищные условия 60 семей военнослужащих.
"Соломинка-2" - именно такое название получила масштабная застройка на севере Могилева. В перспективе это 5 микрорайонов и 30 тыс. новоселов.