Ключи от квартир получили военнослужащие Могилевского гарнизона

Строительство жилья - государственный приоритет. Он призван повысить уровень комфорта, в том числе в новых микрорайонах. А еще это забота о молодых семьях.

10 февраля в Могилеве ключи от арендных квартир вручены военнослужащим Могилевского гарнизона. Торжественное собрание по этому поводу подарило немало приятных эмоций новоселам. К слову, за год таким образом улучшили свои жилищные условия 60 семей военнослужащих.