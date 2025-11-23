Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Ключи от новых арендных квартир получили военнослужащие Слуцка

Ключи от новых арендных квартир. Приятное событие для военнослужащих железнодорожной бригады Слуцка. Это более 20 молодых семей. Заселяться можно сразу - ремонт не нужен. Готова и инфраструктура: от магазинов до детских площадок. Квартиры предоставляются на период службы. Но есть возможность получить и в личную собственность - безвозмездно.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси: "Порядок передачи арендного жилья в собственность подразумевает наличие выслуги более 20 лет. Необходимо прослужить 20 лет. Приобретать это жилье можно путем рассрочки на 15 лет, а если есть выслуга 25 лет и более и ранее не предоставлялась господдержка, то данное жилое помещение передается в собственность безвозмездно".

В Беларуси решение жилищных проблем для военнослужащих в приоритете. В этом году в стране построено более 500 арендных квартир, еще около 240 планируется ввести в эксплуатацию.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

армияарендное жилье