Ключи от новых арендных квартир получили военнослужащие Слуцка

Ключи от новых арендных квартир. Приятное событие для военнослужащих железнодорожной бригады Слуцка. Это более 20 молодых семей. Заселяться можно сразу - ремонт не нужен. Готова и инфраструктура: от магазинов до детских площадок. Квартиры предоставляются на период службы. Но есть возможность получить и в личную собственность - безвозмездно.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси: "Порядок передачи арендного жилья в собственность подразумевает наличие выслуги более 20 лет. Необходимо прослужить 20 лет. Приобретать это жилье можно путем рассрочки на 15 лет, а если есть выслуга 25 лет и более и ранее не предоставлялась господдержка, то данное жилое помещение передается в собственность безвозмездно".