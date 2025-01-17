Ключи от новых автомобилей в подарок получили спасатели Брестского региона

Подарок к профессиональному празднику, который отметим 19 января, получили сегодня спасатели Брестского региона. Ключи от 14 новых машин торжественно вручили в Бресте.



Это автомобили, которые облисполком закупил для подразделений областного управления МЧС: 12 легковых и два специальных - медпомощи и штабной автомобиль.

Руслан Любечко, первый замначальника Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"Что касается штабного автомобиля, то он предназначен для центра оперативного управления Пинска. Новый автомобиль сослужит очень хорошую службу при ликвидации ЧС и уменьшит время прибытия наших подразделений на место вызова".

Дмитрий Комарчук, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

"Данные автомобили будут служить укреплением материально-технической базы. Они будут выполнять те задачи, которые стоят сегодня перед Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям и в целом перед службой спасения".