Ключи от новых автомобилей в подарок получили спасатели Брестского региона

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Подарок к профессиональному празднику, который отметим 19 января, получили сегодня спасатели Брестского региона. Ключи от 14 новых машин торжественно вручили в Бресте.
Это автомобили, которые облисполком закупил для подразделений областного управления МЧС: 12 легковых и два специальных - медпомощи и штабной автомобиль.
Руслан Любечко, первый замначальника Брестского областного управления МЧС Беларуси:
"Что касается штабного автомобиля, то он предназначен для центра оперативного управления Пинска. Новый автомобиль сослужит очень хорошую службу при ликвидации ЧС и уменьшит время прибытия наших подразделений на место вызова".
Дмитрий Комарчук, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
"Данные автомобили будут служить укреплением материально-технической базы. Они будут выполнять те задачи, которые стоят сегодня перед Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям и в целом перед службой спасения".
Руководство области за последние два года удвоило сумму на укрепление материально-технической базы областного МЧС. Планируется в 2025 году приобрести еще один штабной автомобиль для Бреста, а также автолестницы для Малориты.