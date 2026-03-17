"Книга - самый простой информационный проводник": Езерский о значимости Минской книжной выставки

До официального открытия XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки заместитель министра информации Беларуси Денис Езеский поделился ожиданиями от форума, рассказал о ключевых темах этого года и объяснил, почему белорусская площадка остается авторитетной для зарубежных гостей.

Факт По его словам, организаторы сделали ставку на масштаб и разнообразие. В этом году свои издания представят порядка 500 экспонентов из 23 стран.

"Будем удивлять большим количеством книг, большим количеством стран, новинок, презентаций и, конечно же, теми посылами, которые сегодня должна нести книга, - отметил замминистра. - На стендах мы сможем увидеть книги для самых маленьких читателей и издания, которые заслуживают авторитетного мнения. Новинок много, и удивлений, я надеюсь, тоже будет много".

Выставка 2026 года проходит под знаком двух важных тем: Года белорусской женщины и 35-летия Содружества Независимых Государств. Как подчеркнул Денис Езерский, выбор этих ориентиров не случаен.

"В Содружестве Независимых Государств заложен большой культурный пласт, который мы хотим показать минчанам и гостям столицы, - пояснил он. - Через книгу легче всего передать историю, культурную самобытность, понять, чем живет та или иная страна. Книга - это самый простой информационный проводник".

заместитель министра информации Беларуси Денис Езеский news.by

Замминистра добавил, что страны СНГ представили на выставке широкий формат изданий: от фолиантов, которыми гордятся, до современных книг, отражающих повседневность.

"Это хорошая школа. Обмен мнениями и технологиями никто не отменял. Мы будем учиться друг у друга", - резюмировал он.

В ходе беседы был поднят вопрос о значимости Минской международной книжной выставки, которая традиционно открывает сезон книжных ярмарок на постсоветском пространстве.

"Минская книжная ярмарка авторитетна. Большое количество людей всегда желает участвовать в ней. Мы довольно рано закрываем регистрацию, - констатировал Денис Езерский. - Люди, которые поучаствовали в нашей выставке, рассказывают об уровне организации, гостеприимстве белорусской столицы. Это не остается без внимания. Участники с удовольствием сюда едут, планируют свои визиты".

По словам замминистра информации, тщательная подготовка иностранных делегаций, рост числа стендов и стран-участниц подтверждают интерес к мероприятию.

"Для нас это очень важное событийное мероприятие - как для Минска, так и для всей страны", - подчеркнул он.