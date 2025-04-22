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Книга соболезнований открыта в Минске в связи со смертью Папы Римского Франциска
Свою скорбь в связи со смертью Папы Римского Франциска выражают и белорусы. 22 апреля в Минске в Апостольской нунциатуре открылась книга соболезнований. С самого утра сюда приходят руководители министерств и ведомств, представители общественных организаций и объединений.
От имени Президента Беларуси Александра Лукашенко в книге соболезнований оставил запись глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Мы выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования и Святейшему Престолу, и руководству Римской католической церкви в Беларуси, всем прихожанам и католикам. Франциск - это был удивительный человек. Вчера, когда мы доложили об этом Александру Лукашенко в рамках важной региональной поездки, наш лидер сказал буквально несколько фраз, что это был очень простой, скромный, доступный, он всегда ставил интересы простых людей на первое место", - подчеркнул Дмитрий Крутой.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков также оставил запись в книге соболезнований в Апостольской нунциатуре в Минске в связи со смертью Папы Римского Франциска.
"Это был выдающийся государственный деятель, лидер государства Ватикана, который своей дипломатией, такой духовной дипломатией, очень много сделал для сближения позиций стран, для привнесения каких-то интересных, свежих идей по достижению мирных договоренностей. В совершенно разных конфликтах, от Южного Судана до того, что происходит в Украине, он занимался этой темой. Он очень был близок тем, кто выступал за справедливое мироустройство", - рассказал глава МИД.
Как сообщили в дипломатической миссии Ватикана в Беларуси, книга соболезнований будет открыта на протяжении трех дней с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 в Апостольской нунциатуре в Минске.