Книжная выставка-ярмарка в Минске: что ждет гостей во второй день форума

Книжная выставка-ярмарка вовсю продолжает работу в белорусской столице. Форум масштабный и поистине международный. Представлена 21 страна. Среди участников - ЕАЭС, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Китай и другие. Уже открыли международный квартал. Каждый может ознакомиться с культурными, литературными традициями стран - участниц ЕАЭС и не только.

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси: "Наш большой книжный форум продолжает свою работу, привлекая на свои площадки все большее количество гостей и посетителей. Только за вчерашний день, в первый день нашей работы, через этот выставочный центр на проспекте Победителей прошло более 11 тысяч человек. Небывалая до серии цифра, и мы признательны всем, кто в эти дни вместе с нами".