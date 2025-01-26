Кочанова: Беларусь - ухоженная страна, но надо сделать еще более красивой

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2025 год в Беларуси объявлен Годом благоустройства. Стартовала пятилетка качества, главным итогом которой, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса.
Что мы можем и должны сделать на пути к этой цели? На этот вопрос ответила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
"Прежде всего каждый должен делать свое дело. Я всегда говорю, надо ответственно относиться к тому, чем ты занимаешься. Делай ответственно свое дело, и тогда ты будешь понимать, выполняя свои обязанности, что ты делаешь это не только для себя, но и во благо своей страны", - подчеркнула председатель.
Таким образом у нас сложится более монолитное общество, которое будет достигать единой цели. По словам Натальи Кочановой, Беларусь - уникальная страна. Она уникальна тем, что нашей внутренней политикой являются люди, их комфорт и благосостояние. "А значит, мы должны друг другу помогать, поддерживать. И если сегодня кто-то нуждается в этом, государство создало институты, а мы должны друг к другу относиться качественно, лучше, добрее. И жизнь покажется каждому из нас более комфортной", - сказала она.
А то, что у нас объявлен Год благоустройства и пятилетка качества, так это абсолютно правильно, потому что наша гордость - это красивая, ухоженная страна, это бренд, но надо сделать еще более красивой.
И правда, люди к этому привыкли, поэтому и гордятся своей страной. Утверждена пятилетка качества, это тоже абсолютно правильно. Мы гордимся белорусскими товарами, гордимся тем, что делается в стране, какие услуги оказываются. Это все должно быть достаточно высокого качества для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынках, куда мы поставляем свои товары.
Многие белорусские предприятия совсем недавно получили знак качества. Это дорогого стоит, ведь они в этом являются первооткрывателями.