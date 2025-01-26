Кочанова: Беларусь - ухоженная страна, но надо сделать еще более красивой

2025 год в Беларуси объявлен Годом благоустройства. Стартовала пятилетка качества, главным итогом которой, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса.

Что мы можем и должны сделать на пути к этой цели? На этот вопрос ответила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"Прежде всего каждый должен делать свое дело. Я всегда говорю, надо ответственно относиться к тому, чем ты занимаешься. Делай ответственно свое дело, и тогда ты будешь понимать, выполняя свои обязанности, что ты делаешь это не только для себя, но и во благо своей страны", - подчеркнула председатель.

Таким образом у нас сложится более монолитное общество, которое будет достигать единой цели. По словам Натальи Кочановой, Беларусь - уникальная страна. Она уникальна тем, что нашей внутренней политикой являются люди, их комфорт и благосостояние. "А значит, мы должны друг другу помогать, поддерживать. И если сегодня кто-то нуждается в этом, государство создало институты, а мы должны друг к другу относиться качественно, лучше, добрее. И жизнь покажется каждому из нас более комфортной", - сказала она.

А то, что у нас объявлен Год благоустройства и пятилетка качества, так это абсолютно правильно, потому что наша гордость - это красивая, ухоженная страна, это бренд, но надо сделать еще более красивой. Наталья Кочанова

И правда, люди к этому привыкли, поэтому и гордятся своей страной. Утверждена пятилетка качества, это тоже абсолютно правильно. Мы гордимся белорусскими товарами, гордимся тем, что делается в стране, какие услуги оказываются. Это все должно быть достаточно высокого качества для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынках, куда мы поставляем свои товары.