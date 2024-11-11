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Общество
Кочанова и Сергеенко оставили записи в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
7 часов назад
Наталья Кочанова
Игорь Сергеенко
крушение самолета
Президент
Все
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
1 час назад
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
4 часа назад
Президент Беларуси выразил благодарность учителям и воспитателям за труд и терпение
11 часов назад
Президент Беларуси - детям об учебе: Есть такое слово "надо"
11 часов назад
Политика
Все
В Беларуси сформировано 5325 участковых комиссий
4 часа назад
1 января Беларусь официально станет партнером БРИКС
5 часов назад
В Ленинградской области прошел саммит глав государств ЕАЭС. Что предложил Александр Лукашенко?
23 часа назад
Выборы-2025: миссия наблюдателей от СНГ мониторит формирование участковых комиссий
26.12.2024
17:40
Беларусь откроет свое посольство в Ватикане
25.12.2024
19:15
Общество
Все
Что делает Беларусь, чтобы 2025-й был спокойным и предсказуемым?
Недавно
Рекордная экскурсия: 460 человек прошли по всем залам Дворца Независимости
Недавно
"Это крутая энергия" - в Мозыре сегодня стартовал "Марафон единства"
1 час назад
Воскресенский о том, почему 2024 год был замечательным для Беларуси
1 час назад
Экономика
Все
Белорусская говядина впервые продана в Китай через биржу
14 часов назад
Абухович: ШОС и БРИКС - витрина для Беларуси, где страна сможет продемонстрировать свои предложения
25.12.2024
17:57
Беларусь вышла на 19-е место среди 133 стран по индексу экономической сложности
25.12.2024
17:53
Аграрии Беларуси установили два новых рекорда в 2024 году
26.12.2024
09:20
В Беларуси будут вручать премии правительства за особые достижения в различных сферах экономики
24.12.2024
16:22
В мире
Все
Фицо пригрозил лишить Украину электроэнергии при остановке транзита газа из РФ
Недавно
Эксперт о новом железном занавесе: Как быстро эти стены возводились, так они могут и разрушиться
2 часа назад
Иллюзии о жизни в Европе - исследователи выяснили, как сложились карьеры у беглых в Литве и Польше
26.12.2024
18:04
Литва на границе с Беларусью досрочно подготовится к строительству военного городка для Бундесвера
6 часов назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Спасатели потушили пожар в кафе "Хинкальня" в Минском районе
11 часов назад
Трафаретчику наркомаркета из Могилева грозит 20 лет лишения свободы
14 часов назад
Пытался бежать, сбил оперативника. В Бресте подозреваемого в экстремизме задерживали со стрельбой
14 часов назад
В Норвегии автобус с 60 пассажирами вылетел в озеро, есть погибшие
26.12.2024
19:53
Кругозор
Все
Праздники в январе-2025: календарь событий в Беларуси
8 часов назад
"Черная" Луна - когда люди смогут наблюдать это редкое явление
26.12.2024
08:30
10 модных советов, в чем встречать Новый год 2025
24.12.2024
14:39
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря: Овны будут релаксировать, а Близнецы - увеличивать доход
23.12.2024
08:00
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00