Кочанова о законах: Надо вносить серьезные изменения для того, чтобы мотивировать людей к работе

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, возглавляющая экспертный совет, в программе "Разговор у Президента" рассказала, как в верхней палате парламента выстраивается законотворческая деятельность.

"Основной акцент нашей деятельности - это законотворческая деятельность. Мы действительно работаем достаточно много над законопроектами. Это одно из основных направлений нашей деятельности, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Понимаем, что законы должны идти от жизни. Так говорит много раз и ставит задачи перед нами Президент нашей страны. И поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы вносимые дополнения и изменения в действующие законы или те законы, которые принимаются (абсолютно новые в нашей стране), были достаточно эффективными, были понятными для наших граждан".

По ее словам, серьезную помощь в этой работе оказывает экспертный совет. "В него входят представители Комитета государственного контроля, руководители Национального статистического комитета, заместители председателей гор- и облисполкомов - именно те, кто в дальнейшем будет работать с принятыми законами, и те, которые могут дать свои компетентные замечания или предложения по тому или иному нормативно-правовому документу, - отметила Наталья Кочанова. - И, конечно, для нас это очень важно. Мы понимаем в дальнейшем, над чем еще надо работать в этом конкретном законе или законопроекте".

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова news.by

За последний год экспертный совет провел 19 заседаний и рассмотрел 45 нормативно-правовых актов. При этом только 16 % документов были одобрены сразу. Остальные либо получили серьезные замечания и предложения, либо были признаны нецелесообразными на текущий момент. "Потому что эти вопросы, которые вносятся, иногда уже законодательно урегулированы. Они находят свое отражение в других законах или нормативно-правовых актах, которые действуют в нашей стране", - отметила председатель Совета Республики.

Отдельное внимание сейчас уделяется вопросам занятости и социальной справедливости, сказала Наталья Кочанова и напомнила, что Президент неоднократно подчеркивает: в мире сегодня растет запрос на справедливость. "И это так. Есть объективные причины, по которым люди могут не работать, а есть ситуации, когда люди просто не хотят участвовать в укреплении экономики своей страны. А ведь это социальные гарантии, которые есть у наших граждан. Это все один бюджет, который формируется, и в дальнейшем мы можем реализовывать все те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Прежде всего это социально защищенные статьи: образование, культура, наука, здравоохранение, безопасность нашей страны", - перечислила она.

По словам Натальи Кочановой, на одном из последних заседаний совета по взаимодействию депутаты внесли предложения, которые поддержал весь депутатский корпус страны (сейчас над ними активно работают), что надо вносить серьезные изменения для того, чтобы мотивировать людей к работе.