Кочанова о том, как реагируют на жалобы в TikTok
Как правильно реагировать на поток жалоб из соцсетей, в программе "Разговор у Президента" рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Сейчас идет работа над законом об обращении граждан, отметила она. По ее словам, должна быть у людей ответственность, если они через социальные сети в публичное пространство вбрасывают какую-то проблему, то эта информация должна быть абсолютно достоверной. "Когда начинают разбираться более глубоко и детально в том, о чем заявляют наши граждане, выбрасывая информацию в TikTok или в какой-то другой информационный канал, то зачастую это абсолютно недостоверная информация. И здесь мне видится, что все-таки должна быть какая-то ответственность за то, что ты доносишь и пускаешь в публичное пространство", - считает председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Наталья Кочанова:
"А как по-другому? Сразу люди читают и думают, как же так могли поступить? Никто не видел того, что происходит на местах. А когда разговариваешь с другой стороной, то ты понимаешь, что не все просто. И у нас такие ситуации есть, и к нам такие обращения поступают".
"Когда люди приезжают и напрямую приходят на прием, и ты смотришь глаза в глаза, можешь понять, на самом деле это правда или где-то есть такая, мягко говоря, недостоверная информация, о чем говорят заявители. К этому надо относиться, мне кажется, очень взвешенно, не все сразу принимать за чистую монету, потому что не всегда это так на самом деле", - отметила она. По ее словам, некоторые делают это для того, чтобы просто хайпануть.
"Понимаете, потом многие люди и структуры занимаются этими вопросами, отвлекаясь от основной работы, разбираются, уточняют, а это получается на самом деле не так. Они бы в это время могли заниматься другими вопросами, был бы результат, а здесь на пустом месте... Но это не говорит о том, что мы не должны относиться серьезно к такой поступающей информации. Мы должны внимательно отслеживать, мы должны внимательно изучать это все. А по итогу принимать решения, которые, возможно, найдут свое отражение в законе. И потом, вы знаете, ведь это имидж власти", - подытожила Наталья Кочанова.