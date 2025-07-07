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Кочанова поздравила родившихся 3 Июля малышей и их мам в Минске
Автор:Редакция news.by
Добрую традицию - акцию "Белая Русь" - с любовью к детям!" - от активистов общественного объединения 7 июля поддержали во 2-м городском клиническом родильном доме Минска. В День Независимости там на свет появился 21 малыш: 13 мальчиков и 8 девочек.
Поздравления мамы принимали от актива "Белой Руси" и спикера верхней палаты парламента. Наталья Кочанова, отметила, что поддержка семей с детьми - это национальный приоритет, эти ценности закреплены в Конституции.
В целом по стране в День Независимости родились 173 малыша. В роддомах Минска это 41 мальчик и 25 девочек. Половина из родов повторные. Государство помогает пособиями как при рождении, так и воспитании детей. В 2025 году выплатами охвачено почти 350 тыс. детей.