Кочанова поздравила родившихся 3 Июля малышей и их мам в Минске

Добрую традицию - акцию "Белая Русь" - с любовью к детям!" - от активистов общественного объединения 7 июля поддержали во 2-м городском клиническом родильном доме Минска. В День Независимости там на свет появился 21 малыш: 13 мальчиков и 8 девочек.

Поздравления мамы принимали от актива "Белой Руси" и спикера верхней палаты парламента. Наталья Кочанова, отметила, что поддержка семей с детьми - это национальный приоритет, эти ценности закреплены в Конституции.

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