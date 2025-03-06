Кочанова - представительницам личного состава войсковой части 3214: Белорусские женщины могут все

В Беларуси наступила настоящая весна, а вместе с ней - прекрасный праздник. Белорусские женщины могут все. А служба военных белорусок это подтверждает. Это заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече в преддверии праздника 8 Марта в войсковой части 3214.

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Участницы диалога задали спикеру вопросы о воспитании детей, сохранении здоровья будущих поколений, школьном обучении и преподавании. И это не случайно. На базе части 3214 функционирует "Рысь" - самый крупный и известный военно-патриотический клуб в Беларуси. Сегодня он объединяет более 270 воспитанников, и это только в столице.