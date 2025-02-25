Кочанова пришла на доклад к Лукашенко не с пустыми руками

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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова пришла на доклад к Президенту Беларуси Александру Лукашенко со стихами.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", Наталья Кочанова пришла на доклад не с пустыми руками.

Стихи Кочановой передали на одном из избирательных участков во время выборов. "Наталья Ивановна оценила и хочет передать письмо адресату", - пишут авторы Telegram-канала.

Публикация подкреплена фотографией листка со стихотворением. Оно написано на белорусском языке и в том числе содержит такие строки:

"Каб жыла Беларусь,

Каб квiтнеў родны кут,

Ты свой выбар зрабi -

Пастаў галачку тут.