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Кочанова пришла на доклад к Лукашенко не с пустыми руками
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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова пришла на доклад к Президенту Беларуси Александру Лукашенко со стихами.
Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", Наталья Кочанова пришла на доклад не с пустыми руками.
Стихи Кочановой передали на одном из избирательных участков во время выборов. "Наталья Ивановна оценила и хочет передать письмо адресату", - пишут авторы Telegram-канала.
Публикация подкреплена фотографией листка со стихотворением. Оно написано на белорусском языке и в том числе содержит такие строки:
"Каб жыла Беларусь,
Каб квiтнеў родны кут,
Ты свой выбар зрабi -
Пастаў галачку тут.
Абыякiм ня будзь
Ты да роднай зямлi.
Як на ёй будзем жыць -
Ты прыйдзi i скажы".