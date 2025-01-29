Кочанова проводит личный прием граждан. Какие вопросы волнуют белорусов?

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Доверие людей надо оправдать. Спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова 29 января проводит личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.
География обратившихся за помощью в решении вопросов по-прежнему широкая. Преобладающее большинство обращений приходит из столицы. Приехали люди также из Молодечно, Постав, Орши, Пинска и Петрикова.
Что касается тематики, то звучало много вопросов по поводу земельных споров, жилья, благоустройства территорий, различных выплат.
По итогам 2024 года в Совет Республики поступило почти 8 тыс. обращений.