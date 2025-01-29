Кочанова проводит личный прием граждан. Какие вопросы волнуют белорусов?

Доверие людей надо оправдать. Спикер Верхней палаты парламента Наталья Кочанова 29 января проводит личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.

География обратившихся за помощью в решении вопросов по-прежнему широкая. Преобладающее большинство обращений приходит из столицы. Приехали люди также из Молодечно, Постав, Орши, Пинска и Петрикова.

Что касается тематики, то звучало много вопросов по поводу земельных споров, жилья, благоустройства территорий, различных выплат.