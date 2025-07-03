3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Кочанова: Пусть День Независимости служит источником вдохновения и придает силы для новых достижений
Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова поздравила жителей столицы с Днем Независимости Республики Беларусь, сообщает агентство "Минск-Новости".
Наталья Кочанова подчеркнула, что этот важный государственный праздник объединяет миллионы людей, преисполненных искренней любовью к Родине, гордостью за ее величие и славу.
"Сберегая и приумножая экономический, промышленный и научный потенциалы, мы с уверенностью смотрим в будущее. Возрастающая военно-политическая напряженность в мире побуждает нас по-новому взглянуть на собственные успехи и достижения, на богатую многовековую историю, на духовно-нравственные ценности и роль Беларуси как оплота спокойствия, стабильности и здравого смысла во всей Европе", - отметила председатель Совета Республики.
"Пусть этот день, олицетворяющий народное единство и сплоченность, служит для нас мощным источником вдохновения и придает силы для новых достижений во имя дальнейшего процветания и гармоничного развития нашей Родины. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия", - добавила Наталья Кочанова.