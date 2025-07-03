Кочанова: Пусть День Независимости служит источником вдохновения и придает силы для новых достижений

Фото: Никита Вятчанин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d830611-299d-414c-bce2-2bbf7527a49a/conversions/3316f099-aa29-4d6f-a5a3-ac930974a68a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d830611-299d-414c-bce2-2bbf7527a49a/conversions/3316f099-aa29-4d6f-a5a3-ac930974a68a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d830611-299d-414c-bce2-2bbf7527a49a/conversions/3316f099-aa29-4d6f-a5a3-ac930974a68a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d830611-299d-414c-bce2-2bbf7527a49a/conversions/3316f099-aa29-4d6f-a5a3-ac930974a68a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Никита Вятчанин

Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова поздравила жителей столицы с Днем Независимости Республики Беларусь, сообщает агентство "Минск-Новости".

Наталья Кочанова подчеркнула, что этот важный государственный праздник объединяет миллионы людей, преисполненных искренней любовью к Родине, гордостью за ее величие и славу.

"Сберегая и приумножая экономический, промышленный и научный потенциалы, мы с уверенностью смотрим в будущее. Возрастающая военно-политическая напряженность в мире побуждает нас по-новому взглянуть на собственные успехи и достижения, на богатую многовековую историю, на духовно-нравственные ценности и роль Беларуси как оплота спокойствия, стабильности и здравого смысла во всей Европе", - отметила председатель Совета Республики.