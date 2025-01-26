Кочанова рассказала, готова ли молодежь взять ответственность за будущее Беларуси

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Еще одна важная тема, которую постоянно поднимает Президент Беларуси Александр Лукашенко, - это время для молодежи. Он говорит про преемственность поколений. А молодежь готова на себя взять ответственность за будущее Беларуси? Как считает председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Это объективные процессы. Мы понимаем, что старшее поколение уже в силу объективных причин должно передавать бразды правления молодежи. И мы видим эти процессы на самом деле.
Если посмотреть на руководящий состав правительства, то там находятся достаточно молодые люди. Председатель отметила, что молодежь должна быть рядом с опытными людьми. "Мое главное пожелание молодым специалистам - будьте с опытными наставниками, которые не чувствовали бы в них конкурентов, а стремились бы помочь им", - сказала она.
Наталья Кочанова: "Где бы я ни встречалась с ребятами, мне все задают вопрос, а как попасть в молодежный совет? И мы приняли решение создать совет и при Палате представителей, и при Совете Республики. Это тоже своего рода наставничество. Мы будем очень рады, если кто-то из ребят станет председателем Совета Республики, а кто-то будет работать в Совете Республики".