Кочанова рассказала о проектах для белорусок в Год женщины

В Год белорусской женщины решением Президента появились 2 бесплатные попытки ЭКО. Люди ждут еще каких-то социально значимых решений. Позитивными новостями для женщин в программе "Разговор у Президента" поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

"Прежде всего женщины Беларуси счастливы, - отметила она. - Но вы даже не представляете, какая реакция у женщин всего мира на то, что наш Президент объявил этот год Годом белорусской женщины. Кто бы ни приезжал, наши коллеги из разных стран, они прежде всего говорят: "Мы знаем, что ваш Президент объявил этот год Годом белорусской женщины". По-доброму нам завидуют. И, конечно, в этот год Александр Григорьевич Лукашенко действительно сказал, что надо сделать все для того, чтобы женщины запомнили этот год как особенный. Когда еще будет Год белорусской женщины? В этой связи разработан план мероприятий, который утвержден правительством, в соответствии с ним проводятся мероприятия в нашей стране".

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси обратила внимание, что Президентом разрешено не только бесплатное второе ЭКО, но и увеличен возраст женщины, когда производится эта манипуляция. "Это прежде всего и те обращения, которые поступали к нам как к доверенным лицам в ходе избирательной кампании. Это будет запоминающееся событие для наших женщин, потому что за последние 5 лет 3 тыс. наших женщин сделали бесплатное ЭКО в нашей стране. Т. е. это позволяет человеку в полной мере испытать счастье материнства. И для семьи рождается новый человечек, белорус наш, мы всегда счастливы".

По ее словам, в этот год проводится много мероприятий, посвященных женщинам: встречи, диалоговые площадки, есть социальный проект "Рука помощи". "Члены Совета Республики приняли решение, что нам надо помочь тем женщинам, которые сегодня попали в трудную жизненную ситуацию. Помочь даже тем женщинам, которые не всегда ведут нормальный образ жизни, у которых есть проблемы в семье, у которых изъяты детки, которые находятся в местах лишения свободы. Вот с такими нам надо сейчас поработать для того, чтобы помочь, - считает Наталья Кочанова. - Бывают такие жизненные ситуации, когда никто не поможет из близких и родных, а человек, который просто со стороны протянет тебе руку, повлияет на тебя таким образом, что ты выйдешь из того тупика, в котором оказалась. Завтра я буду встречаться с такими женщинами индивидуально. Это не значит, что мы собираем там... Нет. Хотя наши коллеги из Гомельской области очень активно сейчас стали работать и встречаются с женщинами, которые находятся в местах лишения свободы".