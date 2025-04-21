Кочанова: Точки роста Беларуси находятся в ее регионах

Точки роста Беларуси находятся в ее регионах. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова во время встречи с трудовым коллективом одного из ведущих предприятий Верхнедвинского района.

30 апреля председатель Совета Республики находится с рабочим визитом в Витебской области.

Расскажем, какие вопросы сегодня на повестке дня.

Наталья Кочанова с рабочим визитом в Верхнедвинском районе

Первой точкой маршрута Натальи Кочановой стал Верхнедвинский маслосырзавод. На повестке встреча с трудовым коллективом одного из ведущих отечественных предприятий, а также ознакомление с его деятельностью. Во главе всего - работящие и ответственные люди. А об успехах говорят цифры.

Во время встречи, которая прошла в формате открытого диалога, обсудили состояние дел на текущий момент, планы и перспективы. В том числе говорили о социально-экономическом развитии страны, законотворчестве, продовольственной безопасности и, конечно, о том, как важно сохранить мир и добрососедские отношения.

Спикер Совета Республики также проводит встречу с трудовым коллективом предприятия "Инвет". По итогам прошлого года оно лидер в области эффективности промышленного производства.

Что касается Верхнедвинского района, с сегодняшнего дня он на Республиканской и областной доске Почета. Неудивительно, ведь в северных широтах люди умеют работать. Главное - делают это с удовольствием.