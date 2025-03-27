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Кочанова: В Беларуси ребята с особенностями развития получают профессию и работают по специальности
Сегодня в нашей стране созданы условия, чтобы молодые люди с особенностями развития получали профессию и работали по специальности. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Спикер верхней палаты парламента вместе с митрополитом Вениамином 27 марта на базе Национальной библиотеки вручила дипломы о среднем специальном образовании выпускникам Минского государственного колледжа цифровых технологий.
8 учащихся с особенностями развития закончили обучение по специальности "микроэлектроника". Всего в колледже обучается более 1 тыс. человек, из них 89 - с особенностями развития. Здесь получают профессию люди с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра. Акцент делается на интеллектуальных специальностях: "техник-программист", "техник-технолог", "секретарь-референт", "техник-электрик" и "мехатроник".
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
"Наш колледж будет выпускать 8 ребят, которые обучались по специальности "микроэлектроника". Они все получат направление на работу. Шестеро из них пойдут работать на "Интеграл". Сегодня "Интеграл" не только образец, но и эталон. Руководство предприятия выстраивает взаимоотношения с базовыми учреждениями образования, укрепляя материально-техническую базу, трудоустраивая и предоставляя общежитие".
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"В Беларуси у каждого человека есть возможность получить поддержку в системе здравоохранения, социальной защите и, конечно, при получении образования. И смело могу заверить, что в нашей стране делается все для того, чтобы молодые люди могли получить специальность и в дальнейшем работать. В соответствии с Кодексом образования у нас принято такое решение - инклюзивное образование - когда наши дети с особенностями развития учатся в школах со всеми ребятами. А в дальнейшем в стране есть специальные учебные заведения, где они получают профессию и смогут работать".
Равные возможности для ребят с особенностями
В Минском государственном колледже цифровых технологий ребят с особенностями обучают уже почти 20 лет. За этот период подготовлено более 800 специалистов. Все выпускники получили возможность самореализации и трудоустроены.