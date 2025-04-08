Когда белорусам снова ждать весеннюю погоду, рассказали в Белгидромете

Атмосферные фронты повернули время вспять и вернули зиму. Когда белорусам снова ожидать весенней погоды, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Жители большинства регионов нашей страны в выходные наблюдали зимние пейзажи за окнами квартир. Так, преимущественно по восточной половине республики наблюдается снежный покров высотой 1-14 см. Во многих районах Могилевской области высота снежного покрывала достигает 23-27 см. Понизился и температурный фон. Средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 4-9 градусов", - отметили в Белгидромете.

Холодная погода сохранится в республике до конца рабочей недели.

Во вторник, 8 апреля, во многих районах пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Днем местами прогнозируется усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 3 - минус 9 градусов, при прояснениях до минус 11 градусов, в западных районах - ноль - минус 2, максимальная днем - от минус 1 по востоку до плюс 6 градусов по западу.

В среду, 9 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог может быть гололедица. Днем местами по северо-западу ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - от минус 2 по западу до минус 10 градусов по востоку, при прояснениях до минус 12, максимальная днем - 1-8 градусов выше нуля.

В четверг, 10 апреля, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем), ночью по юго-востоку местами сильный снег. В отдельных районах прогнозируется метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Во многих районах усилится ветер порывами 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью - минус 1 - минус 6 градусов, максимальная днем - минус 2 - плюс 5 градусов.

В пятницу, 11 апреля, на большей части территории республики также пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - от плюс 1 по западу до минус 12 градусов по востоку, максимальная днем - минус 1 - плюс 6, по западу - до 9 градусов тепла.

"Согласно предварительным прогнозам, уже в предстоящие выходные погода вновь станет на весенние рельсы. Воздушные потоки поменяют свое направление с северного на западное и юго-западное, в результате чего в республику устремятся теплые воздушные массы. Температурный фон станет повышаться, а в осадках будет преобладать мокрый снег, дождь", - отметили в Белгидромете.

В субботу, 12 апреля, местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью - от плюс 3 по юго-западу до минус 6 градусов по северу, максимальная днем - от плюс 1 по востоку до плюс 12 градусов по западу.