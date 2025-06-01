Когда электросамокаты ради безопасности переименуют в мопеды

Как раз подростки очень часто становятся участником ДТП. В Беларуси всплеск аварийности из-за самокатов. Потепление сулит водителям дополнительные неприятности. С каждым годом ГАИ фиксирует повышение травмоопасности на дорогах из-за тех, кто пользуется средствами персональной мобильности - под этот термин подпадают велосипеды, моноколеса, самокаты и другие новомодные гаджеты.

В первую очередь это касается электросамокатов, на загородных трассах - обычных велосипедов. Привычка не спешиваться перед пешеходным переходом может сыграть злую шутку в городе. Водитель, поворачивая на соседнюю улицу, не всегда может заметить самокатчика, который мчится к перекрестку. Как сделать безопасными улицы города, попытался понять наш корреспондент Владимир Королев.

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Средства персональной мобильности - новый вид транспорта, к которому никак не могут привыкнуть другие участники дорожного движения. Юридически водители самокатов - пешеходы. А значит, штрафовать их практически не за что - не в том месте пересек дорогу, ехал пьяным, не включил свет.

Такая безнаказанность позволяет нарушать. Электросамокаты регулярно пополняют статистику происшествий. Только в прошлом году пострадало 82 человека, это вдвое больше, чем в 2023-м. Четверо погибли.

Всплеск аварий на дорогах не прошел мимо ГАИ. ДТП с участием средств персональной мобильности, в первую очередь самокатов, проблема не только Беларуси, многих стран. Анализ происшествий показывает, что нужно менять правила дорожного движения. В первую очередь это касается поездки на электросамокатах, водители которых не обращают внимания на машины. Из-за чего происходят аварии и случаются тяжелые последствия.

Переезжал перекресток на высокой скорости, водитель не заметил самокатчика и сбил - типичная авария на перекрестке. Инспекторы предлагают менять правила переезда.

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Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Электросамокат будет являться средством персональной мобильности в случае, если он будет свою скорость развивать не более 25 км в час. То есть это транспортное средство. Лицо, управляющее электросамокатом до 25 км в час, является водителем, но при этом это средство приравнивается к СПМу. Регистрировать его в ГАИ не нужно, водительское удостоверение получать на него не нужно. Он передвигается по велодорожке, тротуару, пешеходной дорожке".

"В случае, если же транспортное средство превышает километраж 25 км в час (такие средства передвижения на данный момент есть, и их достаточно много), оно получает статус механического транспортного средства. А уже с учетом того, что это механическое транспортное средство, то эти все устройства должны будут соответствовать в первую очередь безопасности для того, чтобы полноценно участвовать в дорожном движении, они должны будут соответствовать всем нормам технического регламента № 18 о безопасности колесных транспортных средств. И когда у них эти все соответствия будут, то они тогда будут классифицироваться уже либо как мопед, либо как мотоцикл, - подчеркнула Вероника Романькова. - Эти транспортные средства, согласно ПДД, должны регистрироваться в ГАИ. У них должно быть водительское удостоверение, и все остальные процедуры они также должны будут выполнять".

Отвечая на вопрос, нужно ли будет водительское удостоверение в случае с кикшерингом, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси ответила: "Абсолютно нет. Здесь все, как и есть. Мы отталкиваемся от скоростного режима. Все транспортные средства, которые будут двигаться до 25 км в час, а с шеринговыми всеми компаниями проговариваются эти условия, в частности, на территории города Минска введены пилотные зоны, где скорость снижена от 7 до 20 км в час. Поэтому эти средства персональной мобильности, на них не нужно получать водительское удостоверение, не нужно будет их регистрировать в Госавтоинспекции. На них граждане смогут передвигаться согласно правилам дорожного движения, так же, как и было ранее".

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Она добавила - важно понимать, что на электросамокате нужно передвигаться только по одному. И это правило обязательное абсолютно для всех. "Мы не перевозим на электросамокатах друзей, детей. Также в предложениях, в поправках, которые прорабатывает ГАИ, будет четко прописано, что лицо, не достигшее 14-летнего возраста, без сопровождения взрослых, не может передвигаться на электросамокате, кроме жилой зоны, - отметила Вероника Романькова. - Также лицам, передвигающимся на электросамокатах, будет запрещено передвижение в пешеходных зонах, если в пешеходных зонах установлены дорожные знаки. Лицам, передвигающимся на электросамокате, необходимо будет спешиться при пересечении проезжей части дороги. Только будут некоторые случаи исключения, когда водитель на электросамокате сможет не спешиваться. Это при пересечении проезжей части по велопереезду. При этом должны быть соответствующие транспортные светофоры, которые будут регулировать движение велосипедистов. Зеленая разметка останется, и на ней как и водители электросамокатов, так и велосипедисты могут передвигаться не спешившись".

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Здесь не совсем правильный статус применен, потому что если водитель устройства, которое превышает скоростной режим в 25 км в час, будет остановлен в состоянии алкогольного опьянения, то в соответствии с законодательством будут применены к нему меры административного взыскания. Но управлять в этом случае он будет уже не электросамокатом, а мопедом, либо мотоциклом, потому что устройство будет называться не электросамокат".