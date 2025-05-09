Когда и где будет праздничный салют 9 Мая в Минске

Праздничный фейерверк в Минске в День Победы можно будет увидеть в шести локациях. Об этом рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, сообщает БЕЛТА.

Фейерверк раскрасит небо 9 Мая сразу после военного парада и театрализованного эпизода, ориентировочно в 21:40. "Основной площадкой запуска станет сквер вблизи гостиницы "Беларусь". Также салюты пройдут в пяти районах города: в парке им. Павлова, микрорайоне Дрозды, парке им. Уго Чавеса, на площадке "Чижовка-Арены" и у Национальной библиотеки Беларуси", - сказала Екатерина Лучина.