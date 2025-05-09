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Когда и где будет праздничный салют 9 Мая в Минске
Когда и где будет праздничный салют 9 Мая в Минскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-xl-___webp_1920.webp 1920w
Праздничный фейерверк в Минске в День Победы можно будет увидеть в шести локациях. Об этом рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, сообщает БЕЛТА.
Фейерверк раскрасит небо 9 Мая сразу после военного парада и театрализованного эпизода, ориентировочно в 21:40. "Основной площадкой запуска станет сквер вблизи гостиницы "Беларусь". Также салюты пройдут в пяти районах города: в парке им. Павлова, микрорайоне Дрозды, парке им. Уго Чавеса, на площадке "Чижовка-Арены" и у Национальной библиотеки Беларуси", - сказала Екатерина Лучина.
В местах проведения мероприятий будет установлено все необходимое оборудование, обеспечены соблюдение мер безопасности и порядок.