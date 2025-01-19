Когда крещенское купание может стать грехом, предупредил священник

В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. В Русской Церкви существует традиция освящать в Крещение не только воду в храмах, но и водоемы. В этот день в России есть народная традиция крещенских купаний - троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.

"Если человек решил посетить крещенскую купель, то пусть он наберется какого-то внутреннего трепета и благоговения и опустится туда после посещения храма с молитвой и верой, и несомненно в трезвом виде. Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех - это может быть таким святотатством и осквернением того действа, которое было совершено – освящение воды. Пьяным запрещено приходить на иордань", - сказал Волков.