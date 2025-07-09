Кому НЕ НУЖНА справка в школу и детсад к 1 сентября, рассказали в Минздраве

Минздрав Беларуси напомнил об оформлении медсправок в детсады и школы. Медицинская справка к 1 сентября нужна только при первичном оформлении ребенка в ясли, детский сад, школу, гимназию. Для тех детей, которые продолжают посещать учреждение образования, дополнительное оформление справки о состоянии здоровья не требуется, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Следовательно, дети могут продолжать посещать детский сад или школу до того, пока не истечет срок действия справки о состоянии здоровья, имеющейся в учреждении образования.

ВАЖНО: ребенку нужно оформлять медицинскую справку - в месяц рождения ребенка, напомнили в Минздраве.

Срок ее действия традиционен - от шести месяцев до одного года.

При первичном оформлении ребенка в ясли, детский сад, школу, гимназию нужно принести два основных медицинских документа.

Во-первых, это медицинская карта. Она оформляется на ребенка в детской поликлинике по месту жительства. В зависимости от возраста и особенностей здоровья ребенку назначат сдать анализы и пройти офтальмолога, невролога, отоларинголога, хирурга, стоматолога, при необходимости получить консультации более узких специалистов. Девочкам нужно пройти акушера-гинеколога (связано с ростом гинекологической патологии в раннем возрасте), сдать анализ на сахар в крови. В 4 года к этому перечню добавляется логопед.

Если рекомендовано отдать ребенка в санаторный ясли-сад, санаторный детский сад, санаторную группу, необходимо оформить на ребенка заключение врачебно-консультационной комиссии.

Для посещения малышом специальной группы, группы интегрированного обучения и воспитания необходимо оформить заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Во-вторых, нужна медицинская справка. Она берется за пять дней до оформления в учреждение образования. Оформляется у педиатра. Алгоритм получения справки следующий. До 5-летнего возраста ребенка мамы с детьми обращаются непосредственно к своему участковому педиатру. Он осматривает малыша и направляет к узким специалистам. С 5 лет для экономии времени необходимо обратиться в доврачебный кабинет. Медицинский работник измерит рост, вес, проверит остроту зрения и слуха, при необходимости выпишет направления на анализы (чаще всего общий анализ крови и мочи). Со всеми этими данными затем нужно идти к участковому педиатру. Имея на руках результаты анализов и первичного осмотра, ему легче будет сориентироваться, нуждается ли ребенок в каких-то дополнительных исследованиях.

Сообщается, что при оформлении медсправки при поступлении в учреждение дошкольного и общего среднего образования учитываются результаты диспансеризации текущего года. Дополнительно проходить медицинский осмотр не нужно.

После прохождения медосмотров и лабораторного обследования участковый врач-педиатр заполняет медицинскую справку о состоянии здоровья.