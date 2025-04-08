В ЖКХ рассказали, когда в Минске отключат отопление

В Минске отопление в жилых домах отключают, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов и выше в течение трех дней подряд, информирует ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Решение о прекращении подачи тепла принимает исключительно Минский городской исполнительный комитет. После отключения отопления в жилом фонде столицы начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

"В рамках подготовки в течение почти четырех месяцев проведем гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовим тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, тщательно проверим и протестируем все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказали в ЖКХ Минска.