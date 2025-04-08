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В ЖКХ рассказали, когда в Минске отключат отопление
В Минске отопление в жилых домах отключают, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов и выше в течение трех дней подряд, информирует ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Решение о прекращении подачи тепла принимает исключительно Минский городской исполнительный комитет. После отключения отопления в жилом фонде столицы начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.
"В рамках подготовки в течение почти четырех месяцев проведем гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, подготовим тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети, тщательно проверим и протестируем все системы и оборудование, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказали в ЖКХ Минска.
Коммунальные предприятия районов города обеспечат обслуживание свыше 6,4 тыс. многоквартирных домов, входящих в жилищный фонд столицы.