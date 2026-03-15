Когда переговоры между США, Ираном и Израилем станут возможными - мнение эксперта
По мнению экспертов, переговоры между США, Ираном и Израилем возможны, но только после того, как одна из сторон признает недостижимость ранее поставленных целей.
Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):
"Думаю, что переговоры теоретически возможны. Но не сейчас. По поводу условий, какая-то из сторон должна потерпеть крах своих надежд. Я не говорю про полное поражение. Но должно стать очевидно, что на то, что одна из сторон рассчитывает, не случится. У каждой из противоборствующих сторон есть свое видение победы. Когда говорят, что для Ирана победа - это просто, что нынешняя власть устояла, это не так. Иранцы примерно заявляют о том, как они видят свою победу. Это то, что американские базы вышли из региона. В принципе, снизилось американское влияние. Какие-то компенсации были выплачены и так далее. Они так видят свою победу".
Эксперт отметил, как видят победу американцы, тоже примерно понятно. "Это чтобы у главы Ирана был лояльный для них лидер. И чтобы можно было благополучно торговать иранской нефтью. У израильтян это, в принципе, смена всей системы власти в Иране. Вот как только какая-то из сторон поймет, что никак не достигает своей цели, в этот момент она будет готова на какие-то компромиссы. И тогда начнутся переговоры. То есть, кто-то должен проиграть", - подытожил Александр Каргин.