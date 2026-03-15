Когда переговоры между США, Ираном и Израилем станут возможными - мнение эксперта

"Думаю, что переговоры теоретически возможны. Но не сейчас. По поводу условий, какая-то из сторон должна потерпеть крах своих надежд. Я не говорю про полное поражение. Но должно стать очевидно, что на то, что одна из сторон рассчитывает, не случится. У каждой из противоборствующих сторон есть свое видение победы. Когда говорят, что для Ирана победа - это просто, что нынешняя власть устояла, это не так. Иранцы примерно заявляют о том, как они видят свою победу. Это то, что американские базы вышли из региона. В принципе, снизилось американское влияние. Какие-то компенсации были выплачены и так далее. Они так видят свою победу".