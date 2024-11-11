В костелах 24 и 25 декабря пройдут праздничные мессы. Рождественское богослужение в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в канун Рождества проведет глава католической конфессии Беларуси - митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Трансляцию мессы по традиции будет вести Белтелерадиокомпания ("Беларусь 1") после "Панорамы" в 21:45.

В 23:30 "Беларусь 1" продолжит праздничный эфир трансляцией рождественской службы из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.

А 25 декабря в 8:50 на "Беларусь 1" митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский поздравит верующих с Рождеством.