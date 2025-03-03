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4 марта в пункте пропуска "Берестовица" не будут выполняться операции по перецепке и перегрузке

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В автодорожном пункте пропуска "Берестовица" 4 марта будет отсутствовать электроснабжение из-за планового проведения работ по подключению электроустановок. Об этом информируют в ГТК, сообщает БЕЛТА.

С 9:00 до 18:00 4 марта в автодорожном пункте пропуска "Берестовица" будет отсутствовать электроснабжение в связи с плановым проведением работ по подключению электроустановок.

В этот период времени на складе временного хранения пункта пропуска "Берестовица" таможенные операции по перецепке, перегрузке производиться не будут.

Таможня просит учитывать эту информацию и направляться в другие специально установленные места для перецепки и перегрузки.

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