Жители Минской области могут пожаловаться на работу торговых объектов - узнали, куда обратиться

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Общественная приемная по вопросам ценообразования, качества и наличия товаров на потребительском рынке будет работать 6 и 20 марта в Минском областном объединении профсоюзов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Значительное повышение цен на ту или иную продукцию, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, ненадлежащее качество, нарекания на работу торгового объекта, другие нестандартные ситуации на потребительском рынке - все эти вопросы жители Минской области могут адресовать в профсоюз 6 и 20 марта.