Кого ищут работодатели для летнего трудоустройства молодежи и с какого возраста можно работать

В Беларуси заметно вырос интерес молодежи к летнему трудоустройству. Если несколько лет назад первый опыт работы хотели получить более 20 тыс. человек, то в 2026 году их количество превысило 60 тыс. Об этом сообщил начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Максим Флоринский в "Актуальном интервью".

"С каждым годом у нас ощущается больший рост количества молодежи, которая заинтересована в том, чтобы получить первый опыт, первые деньги и работать в команде. Если, допустим, несколько лет назад это было более 20 тыс. молодых людей, то сегодня это более 60 тыс.", - отметил Максим Флоринский.

Он подчеркнул, что в этом деле большую роль играет комьюнити. "А если еще помогает служба занятости, взрослый человек подсказывает, куда пойти, что необходимо сделать, думаю, гораздо проще себя найти на рынке труда", - обозначил представитель Минтруда.

Мы провели в апреле уже IV общереспубликанскую ярмарку вакансий для молодежи. Ее посетили более 60 тыс. молодых людей, каждый третий из них уже договорился о работе в летнее время. Видно, насколько они заинтересованы в этом. Максим Флоринский

Для тех, кто не смог посетить ярмарку, продолжают работать традиционные каналы: "Они могут обратиться в службу занятости, где расскажут, куда идти, что необходимо сделать, какие документы с собой принести. Еще есть общереспубликанский банк вакансий, который можно предварительно открыть, посмотреть, что сегодня наши наниматели предлагают. На сегодняшний день у нас более 20 тыс. вакансий именно для молодежи, и из них более 10 тыс. для несовершеннолетних".

Работодатели предлагают самые разные варианты трудоустройства, не требующие специальных навыков, особенно для подростков 14-16 лет. "Работодатели предлагают различные варианты трудоустройства: в сельском хозяйстве, в торговле, в промышленности. Что не требует дополнительных знаний и умений, особенно для возраста 14-16 лет. Ищут, например, укладчиков, упаковщиков, мерчендайзеров, можно заниматься прополкой. Есть места и в учреждениях образования: там клеят книжечки, ремонтируют стулья", - перечислил он.

Максим Флоринский

Максим Флоринский напомнил важные правила трудоустройства молодежи: "Сегодня вакансии на любой вкус. Но хочу обратить внимание, что молодежи можно работать только с 14 лет. С 14 до 16 необходимо согласие родителей, а уже с 16 лет человек самостоятельно принимает решение о трудоустройстве. Также молодежь нельзя привлекать к работе в ночное время, с тяжелыми условиями труда, вредными и опасными. Это четко регламентировано, и если будет нарушение законодательства, то к нанимателю будут предъявляться требования со стороны государства", - предупредил представитель Минтруда.