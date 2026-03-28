Коллектив Госкомвоенпрома высаживает более 8 тыс. молодых саженцев в Смолевичском районе

28 марта работники Госкомвоенпрома во главе с председателем Дмитрием Пантусом в рамках акции "Лес! Дабро! Парадак!" высаживают в Смолевичском районе более 8 тыс. деревьев. Буреломы и вредители ежегодно уничтожают в Беларуси сотни гектаров деревьев и растений. Акция - ответ на эти вызовы.

"Сила Государственного военно-промышленного комитета - это не только металл, измеряется она прежде всего в людях, в их желании и вере своему любимому народу и своей прекрасной стране. Поэтому в это субботнее утро практически весь коллектив центрального аппарата Госкомвоенпрома находится на этом объекте. Ежегодно мы принимаем участие в этой акции. Это прекрасная возможность пообщаться с людьми в иной обстановке. А задача одна: посадить лес и сделать нашу страну еще прекраснее".