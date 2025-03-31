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Коллектив Конституционного суда высадил деревья в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!"
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Свой вклад в зеленое будущее в Вязынском лесничестве сегодня внес коллектив Конституционного суда Беларуси, высадив около трех гектаров леса.
Акция, направленная на лесовосстановление в нашей стране, проходит во второй раз. В этом году она продлится по 12 апреля.