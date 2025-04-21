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Коллективное благоустройство становится новой экономической политикой Беларуси
Идеи благоустройства становятся драйверами экономического развития столицы и регионов. Будет красиво и аккуратно, будет и порядок в сознании и быту. Минск выступает эталоном этого процесса. Важна коллективная работа, создание общими усилиями условий для дальнейшего становления республики. В чем глубокий экономический смысл проектов по благоустройству и республиканских субботников?
Мы видим, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию в мире, наш Президент повышенное внимание уделяет вопросам социально-экономического развития столицы и регионов. На контроле главы государства темы строительства жилья, благоустройства и хозяйственные аспекты жизнедеятельности города.
Данные вопросы крайне важны, они затрагивают интересы каждого жителя.
Благоустройство Минска и регионов затрагивает всех жителей
По итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5 %, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22 % от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119 %, заработная плата выросла почти на 20 %.
Показатели развития Минска демонстрируют, как будет развиваться в целом ситуация в стране.
В Год благоустройства особый акцент на приведение в порядок Минска. Ключевая мысль главы государства - "как будет в Минске, так будет по всей стране". Минск как эталон по благоустройству всей республики.
Минск - образец для развития регионов республики
Минск должен быть еще краше, еще красивее, тогда легче будет добиться порядка и благоустройства на местах. Президент отметил главный подход к такому эталону благоустройства: "Поезжайте, посмотрите в Минске".
Важно не просто подмести улицы или высадить деревца, за каждый квадратный метр в Минске должны отвечать конкретные люди, предприятия и организации, чтобы было чисто, аккуратно.
Глава государства пояснил, что за требованием содержать в чистоте и порядке город стоит не столько желание сделать его красивым, сколько забота о здоровье людей.
Президент предупредил, что благоустройство в стране будет поставлено на серьезный контроль. Все должно быть в порядке: и дороги, и дома, и территории. Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить.
Такой подход сейчас крайне важен. Реализуя проекты по благоустройству, мы повышаем качество быта, окружающего нас мира, а значит, делаем его ярче и добрее в нашем сознании. А главное приобщаем наших детей, молодежь к порядку.
В этом подходе крайне важен общий труд на благо нашей белорусской родины.
12 апреля в День космонавтики по всей нашей стране были проведены субботники. Это для белорусов является традицией - собираться вместе, приводить все в порядок.
Глава государства лично принимал участие в благоустройстве территории парка Народного единства в высадке аллеи из 80 деревьев.
На республиканском субботнике собрано около 16,5 млн рублей, что на 2 млн больше, чем в прошлом году. Денежные средства от субботника пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси.
Для нас коллективный труд на общее благо носит тонкий символизм и сопряжен с глубинными экономическими идеями.
Запад постоянно продвигает тему индивидуализма. Достаточно вспомнить голливудских героев-одиночек, так легче навязать лживые ценности и заставить покупать ненужные товары, погрузить человека в депрессивное состояние одиночества.
Коллективный труд - наша глубокая традиция взаимопомощи
Субботники, помощь друг другу общей толокой привносят другую экономическую модель поведения. Важно, чтобы у всех было благо, а не у отдельных "героев". Это дает возможность развития общества, а не его деградации в погоне за излишествами.