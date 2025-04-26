Коллективные договоры позволили белорусам получить в 2024 году 4,7 млрд рублей допвыплат

Федерация профсоюзов сегодня - самое массовое общественное объединение Беларуси. Чем удается удерживать это лидерство, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько на телеканале "Беларусь 1".

Как рассказал председатель ФПБ, большое количество людей обращается за консультациями к профсоюзным специалистам по различным вопросам. Еще одним бонусом, интересующим работников, является коллективный договор. "Каждый год он наполняется новым содержанием, новыми возможностями, так как наша страна развивается, идет поступательно вперед. И у предприятий с каждым годом появляются новые возможности", - заметил он.

Юрий Сенько:

"Многие коллективные договоры содержат более 100 дополнительных норм, связанных с поддержкой работника на предприятии. Например, за 2024 год именно коллективные договоры позволили работникам в Беларуси, кроме заработной платы, получить порядка 4,7 млрд рублей в виде дополнительных выплат".