Коллективу Министерства труда и соцзащиты представили нового руководителя

Министерству труда и соцзащиты в новую пятилетку придается стратегическое значение. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич, представляя коллективу ведомства нового руководителя.

Сам же Андрей Лобович видит определенные резервы в развитии социальной сферы. Напомним, ранее он занимал пост заместителя председателя Комитета государственного контроля.

Новый глава Министерства труда и соцзащиты также обратил внимание, что поддержка со стороны государства должна идти точечно и адресно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.