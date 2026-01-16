3.71 BYN
Коллективу Министерства труда и соцзащиты представили нового руководителя
Автор:Редакция news.by
Министерству труда и соцзащиты в новую пятилетку придается стратегическое значение. Об этом заявила вице-премьер Наталья Петкевич, представляя коллективу ведомства нового руководителя.
Сам же Андрей Лобович видит определенные резервы в развитии социальной сферы. Напомним, ранее он занимал пост заместителя председателя Комитета государственного контроля.
Новый глава Министерства труда и соцзащиты также обратил внимание, что поддержка со стороны государства должна идти точечно и адресно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются.