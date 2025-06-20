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Колонна участников патриотического автовелопробега отправилась в Хатынь
Автор:Редакция news.by
Масштабный автовелопробег, организованный спортивным обществом "Динамо" в честь 80-летия Великой Победы, продолжается.
Стартовал насыщенный день с возложения цветов у стелы "Минск - город герой", откуда колонна отправилась в мемориальный комплекс "Хатынь". Здесь представители "Динамо" также возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню. А затем посетили музей и храм мемориального комплекса.
Участники в очередной раз подчеркнули, как важно в наше время помнить о подвигах героев Великой Отечественной.
Патриотический пробег находится на пути в Гродно. Стартовала акция три дня назад от стадиона "Динамо" в Москве. А финиширует 22 июня в Брестской крепости митингом-реквиемом "Памяти павших будьте достойны!"