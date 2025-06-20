Колонна участников патриотического автовелопробега отправилась в Хатынь

Масштабный автовелопробег, организованный спортивным обществом "Динамо" в честь 80-летия Великой Победы, продолжается.

Стартовал насыщенный день с возложения цветов у стелы "Минск - город герой", откуда колонна отправилась в мемориальный комплекс "Хатынь". Здесь представители "Динамо" также возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню. А затем посетили музей и храм мемориального комплекса.

Участники в очередной раз подчеркнули, как важно в наше время помнить о подвигах героев Великой Отечественной.