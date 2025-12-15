Колоссальные точки роста для Беларуси! Политолог об итогах большой командировки Президента

Итоги большой командировки Президента в несколько стран - Мьянму, Оман и Алжир - в программе "Актуальное интервью" прокомментировала сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.

Специалист отметила, что такие затяжные командировки у Президента бывают нечасто. Белорусский лидер на 11 дней покинул Республику Беларусь и занимался переговорными процессами.

По ее словам, после плодотворных переговоров идет так называемая нарезка новых задач. "Это естественно, потому что много рамочных соглашений, много проектной документации. Все это требует доработки и работы конкретных ведомств, которые будут детально прорабатывать эти механизмы, назначаются ответственные лица. Это все очень долгая работа, и, конечно, результат мы получим не завтра. Он также не однодневный, потому что установились достаточно тесные контакты на высоком уровне. Выбор тех стран, которые посетил Президент, не случаен абсолютно. Везде мы видели конкретные точки роста для Республики Беларусь и для улучшения благосостояния белорусского населения, белорусского народа", - подчеркнула она.

сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b74c359-05d1-42d7-b500-8f5ac037ecf2/conversions/db3d0173-1cc9-447f-a574-7d9392dbb7c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b74c359-05d1-42d7-b500-8f5ac037ecf2/conversions/db3d0173-1cc9-447f-a574-7d9392dbb7c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b74c359-05d1-42d7-b500-8f5ac037ecf2/conversions/db3d0173-1cc9-447f-a574-7d9392dbb7c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b74c359-05d1-42d7-b500-8f5ac037ecf2/conversions/db3d0173-1cc9-447f-a574-7d9392dbb7c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Больший интерес вызывают переговоры в Омане, потому что они были закрытыми и сохраняется интрига, считает сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси. "Тем не менее, мы узнали опорные пункты по переговорам, которые были проведены: транспортно-логистические хабы, инвестиционная политика. Большая благодарность за проведенную работу, потому что инвестиции для Республики Беларусь - это сегодня колоссальные точки роста".

Елизавета Глушакова:

"Президент задает темп - это основной акцент. Сегодня в быстро меняющейся внешнеполитической и внутриполитической обстановке необходимо учитывать все. И, как говорил Президент, чтобы быть в теме, нужно просто уже начинать бежать".