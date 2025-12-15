Команда телеканала "Беларусь 24" с подарками приехала к ребятам из Каменской школы-интерната

Вместе со стартом акции "Наши дети" марафон добра от телеканала "Беларусь 24" и дипкорпуса отправился в Могилевскую область. Настоящий новогодний праздник приехал к мальчишкам и девчонкам из Каменской школы-интерната.

Татьяна Мыйня, глава Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:

"Основная деятельность нашего клуба - это благотворительность. И как только мы получили письмо от канала "Беларусь 24", то решили принять участие в этой акции добра. Силами нашего клуба были приобретены шапочки, шарфики, варежки, носочки для детей, чтобы мир стал чуточку теплее и добрее".

Павел Лазовик, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 24":

"Мы убедились, сколько у белорусских детей друзей в разных частях нашей планеты - дружественный Китай, Венесуэла, Иран, Катар, Турция, Кыргызстан, наш детский фонд ЮНИСЕФ. О чем это говорит? О том, что дружба не имеет границ, о том, что новогодний праздник ждут в каждой стране".

В "Академии добрых дел" (так звучит слоган ежегодной акции "Наши дети" в 2025 году) первый урок решили провести о дружбе в Каменской школе-интернате, но сделали это сразу на нескольких языках мира.

Елена Гаманович, основатель благотворительного фонда "Делай добрые дела":

"Мы уже пять лет делаем такое добро по всей Беларуси. У меня тоже двое прекрасных детей, но я считаю, что чужих детей не бывает, поэтому мной движет любовь".

В Каменской специальной школе-интернате обучаются 113 мальчиков и девочек. Практически в 100 % случаев после школы ребята идут получать среднеспециальное образование и получают первую профессию.

Найти золотой ключик к детским сердцами смогли самые полюбившиеся герои - Буратино и его друзья. И куда же без главных гостей новогоднего праздника!