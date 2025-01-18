Комфорт для людей - в Минске открылась обновленная городская поликлиника

Суббота, 18 января, в календаре жителей Фрунзенского района города Минска отметилась знаковым событием - открытием 2-й центральной районной поликлиники после реконструкции. О чем говорят и чем восхищаются в новых медицинских кулуарах.

Судя по рентгену, белорусы после новогодних праздников на 90 % состоят из хорошего настроения. А чтобы оно оставалось с ними на протяжении всего года, им поможет крепкое здоровье граждан. В Год благоустройства для страны эта миссия по плечу: современный медицинский комплекс готов принимать гостей.

2-я районная в этом году отмечает 30-летие. Под знаком качества ежегодно она принимает на амбулаторное лечение 48 тысяч пациентов. Мощность поликлиники - более тысячи посещений в смену. Обновленная, светлая, оснащенная передовым оборудованием - словно подарок к юбилею.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"На сегодняшний момент данная поликлиника представляет собой наиболее высокотехнологичное учреждение города Минска. Здесь будет сконцентрировано по всем направлениям, начиная от хирургии, травматологии, в том числе и диагностическое оборудование такого уровня, как КТ и МРТ. То есть на базе этой поликлиники будет 2 таких суперсовременных и высокотехнологичных оборудования".

Одним подарком не ограничились. В ходе торжественной церемонии председатель Совета Республики Наталья Кочанова передала главному врачу сертификат на покупку необходимого стоматологического оборудования. Кроме того, к основному зданию поликлиники пристроили небольшой блок, в котором разместился аппарат МРТ. Позаботились и о людях с расширенными потребностями, для них оборудовали пандусы и подъемники.

"Вашему коллективу только успешной и удачной работы. Всему Фрунзенскому району и жителям этого района только всего самого доброго", - пожелала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. "Это самый большой район в городе Минске, 450 тыс., а обслуживать вы здесь будете 48 тыс. населения. Я, когда прочитала эту цифру, подумала, это практически ряд таких городов, которые есть в нашей стране с такой численностью населения, - отметила она. - Поэтому удачи и успехов вам в работе, а нам всем вместе, конечно, только мира и добра в преддверии таких важных событий, которые предстоят нам в ближайшее время в нашей стране и нашему народу".

Задачи для учреждений здравоохранения на пятилетку

Секрет большого спроса на реконструкцию поликлиники также и в том, что в учреждении обслуживаются не только граждане, прикрепленные к поликлинике. Там же находятся и межрайонные урологические, эндоскопические центры, круглосуточный травмпункт, поэтому в Сухарево приезжают и жители смежных районов.

Николай Трубчик, главврач 2-й районной поликлиники г. Минска:

"Наша поликлиника в рамках обычной городской поликлиники обслуживает без малого 50 тыс. населения. Но на базе поликлиники, так как она центральная, районная, находятся межрайонные кабинеты и центры: урологический, эндоскопический и много других специальностей. За счет этого обслуживаются жители не только нашего района, но и смежных районов. И в целом наше учреждение обслуживает по разным направлениям без малого 400 тыс. населения".

Обновленные рабочие места для медработников

Безусловно, пациенты с нетерпением ждут открытия, не меньше - сотрудники поликлиники. Баланс интересов граждан, врачей и медработников соблюден в полном объеме. Новые процедуры и услуги - с одной стороны, комфортабельные кабинеты, молодой коллектив и передовая техника - для другой.

Заново принимать посетителей медучреждение начнет в понедельник, 20 января. Однако самые внимательные к своему здоровью граждане уже в день предпоказа решили проинспектировать новшества.